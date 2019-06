Peafowl Solar Power tar in 5 Mkr inför kommersialisering

UIC-bolaget Peafowl Solar Power går in i nästa fas och tar nu in 5 miljoner kronor i nytt kapital. Almi Invest går in med totalt 4 miljoner kronor och övrigt kapital kommer från privata investerare.

Peafowl Solar Power utvecklar en ny teknik för transparenta, kostnadseffektiva och hållbara solceller. Pengarna ska Peafowl Solar Power använda för att bland annat stärka upp teamet och inleda större kundprojekt. Tidigare under våren inledde Peafowl Solar Power ett samarbete med ChromoGenics för att testa om deras patenterade solcellsteknik kan driva dynamiska glas från UICs alumnbolag ChromoGenics.

– Vi kan göra solcellerna så transparenta att du inte ser att de är där, men ju mer transparenta du gör dem, desto mindre energi kan de producera. Som tur är krävs det inte så mycket energi för att driva smarta fönster eller skärmar, säger Jacinto Sá, vd på Peafowl Solar Power i Breakits pressmeddelande.

Peafowl Solar Power har fått affärsutvecklingsstöd genom UICs program UIC Business Startup och UIC Business Build.

