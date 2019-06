OssDsign tar in 151,3 Mkr inför notering på Nasdaq First North

OssDsign har nu avslutat en emission på 151,3 Mkr inför börsintroduktion under 2019, enligt eget pressmeddelande. UICs alumnbolag OssDsign utvecklar och tillverkar biokeramiska implantat för förbättrad läkning av bendefekter.

Genom en nyemission tillförs OssDsign cirka 151,3 miljoner kronor och omkring 2 000 nya ägare. Erik Penser Bank har under investeringsprocessen agerat finansiell rådgivare till OssDsign och fortsätter även i nästa fas i ansökan om listning på Nasdaq First North under 2019.

– Det är mycket glädjande att det har varit ett så stort intresse för OssDsign att vi lyckats attrahera såväl välrenommerade institutionella ägare samt uppnå en bred spridning i vårt erbjudande. Den genomförda nyemissionen samt den förestående listningen på Nasdaq First North gör att vi kan fullfölja vår strategi och genomföra de planerade marknadssatsningarna som krävs för att uppnå stark tillväxt samt uthållig och tilltagande lönsamhet, säger vd Anders Lundqvist, i pressmeddelandet från OssDsign.

OssDsign har fått affärsutvecklingsstöd genom UICs program UIC Business Start, UIC Business Prep och UIC Business Accelerator. Bolaget ingår i dag i UIC Alumni.

Läs pressmeddelandet från OssDsign.