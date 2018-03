”Nobelpriset för unga” – Anders Wall delar ut miljoner den 9 mars

En ”Nobelprisceremoni” för unga begåvningar. Så beskrivs ofta den årliga stipendieceremonin som arrangeras av Anders Walls Stiftelse, då ett unga begåvningar inom entreprenörskap, naturvetenskaplig forskning, landsbygdsutveckling och musik premieras inför en fullsatt salong i närvaro av framstående personer från kultur- och näringsliv. ­

Stipendiebeloppen varierar mellan 100.000 och 200.000 kronor men det är inte främst de höga beloppen som gör stipendierna unika, utan att stiftelsen genom det kreativa nätverket Wallumni fortsätter hålla kontakt med stipendiaterna och följa deras utveckling.

”När jag tilldelades stipendiet 1993 gick jag på Operahögskolan i Stockholm. Att det fanns människor som sett och förstått mina prestationer under studieåren gav mig självförtroende. Pengarna använde jag till provsjungningsresor i Europa” säger sopranen Nina Stemme, utsedd till världens bästa operasångerska.

”Jag kan nog inte sätta ord på hur mycket Anders Walls stipendium betytt för mig. Stipendiet förde mig in på en helt annan bana i min karriär och blev ett av de tydligaste och viktigaste vägskälen i mitt liv” berättar Anna Lundin, Female Economist of the year 2015 och idag Difference Maker på Spotify.

Vid stipendieceremonin, som leds av stiftelsens ordförande Anders Wall, redogörs också för stiftelsens övriga stöd och bidrag, bl.a. Jussi Björling-­stipendiet, vars mottagare 2018 offentliggörs i samband med ceremonin.