Yrkes-EM 2018 – tre guld och ett brons

Yrkes-EM 2018 i Budapest är över och den blågula truppen lyckades kamma hem tre guld och ett brons. Guldmedaljerna togs av Lina Andersson, bagare från Uppsala, Viktor Thulin, kock från Genarp, och Martin Lindelöw, industrielektriker från Hässleholm. Bronsmedaljen togs av Emil Fäldt, hotellreceptionist från Malmö. Lina Andersson vann också utmärkelsen ”Best of Nation” då hon hade högst poäng av alla de svenska tävlande.

Efter tre tuffa tävlingsdagar avslutades Yrkes-EM 2018 ikväll med prisutdelning och avslutningsceremoni på Papp László Sportaréna i Budapest, en bit bort från tävlingsområdet HungExpo. För svensk del blev det tre guldmedaljer, ett brons och tre Medallion for Excellence.

Medallion for Excellence är en utmärkelse som tilldelas de tävlande som visat prov på exceptionellt hög kvalité och lyckats samla in höga poäng (700 eller över) i respektive yrkeskategori. Medallion for Excellence togs av Louise Olsson, hudterapeut från Ystad, Anton Ala-Englund, CNC-fräsare från Nybro, och Alexander Olofsson, personbilstekniker från Örnsköldsvik.

– Det är första gången vi åker till ett mästerskap med en trupp som aldrig tävlat internationellt, så vi visste att det skulle bli en tuff utmaning för laget. Trots det tar vårt svenska yrkeslandslag hem tre guld, ett brons och tre Medallion for Excellence. Vi är extremt stolta över vad våra tävlande presterat här i Budapest, de är verkligen ett superlag som hjälpt, stöttat, gråtit och framförallt skrattat tillsammans, säger Patrik Svensson, tävlingsansvarig för WorldSkills Sweden.

Runt 100 000 besökare tog sig till Yrkes-EM i Budapest. På plats har de kunnat följa när 500 tävlande från 28 olika länder har kämpat om medaljer inom 40 olika yrken. Det svenska Yrkeslandslaget kom till mästerskapet med en trupp på 32 tävlande som deltagit i 27 yrken.

Hungexpo, Ungerns största multifunktionella arena som täcker en yta på 70 000m2, har huserat mästerskapet som pågick mellan 26–28 september. Den enorma ytan har omfattat tävlingsområden, prova-på aktiviteter för besökare, konferenser och utställningar.

Yrkes-EM 2018 var den tionde upplagan av mästerskapet, som anordnades för första gången i Rotterdam 2008. Yrkes-EM går vartannat år i ett av de 28 deltagande länderna. Senaste mästerskapet anordnades 2016 i Göteborg. Dit kom cirka 75 000 besökare och för svensk del blev det totalt sex medaljer.

Imorgon, söndag den 30 september, reser den svenska truppen tillbaka till Sverige och landar på Arlanda vid 15.00. Då finns chansen att välkomna laget vid mottagningen på Hotell Radisson Blue SkyCity i lokalen Dreamliner.

LISTA PÅ TÄVLANDE OCH PLACERING:

GULD:

Viktor Thulin

Kock

Genarp

Lina Andersson

Bagare

Uppsala

Martin Lindelöw

Industrielektriker

Hässleholm

BRONS:

Emil Fäldt

Hotellreception

Malmö

ÖVRIGT:

Automationsteknik – placering: 8

Niklas Ekelöw, Onsala

Emanuel Näslund, Örnsköldsvik

CAD-konstruktör – placering: 7

Theo Zemack, Enskede

CNC-fräsning – placering: 6

Anton Ala-Englund, Nybro

Svetsare – placering: 8

Axel Gustafsson, Lönsboda

Plattsättare – placering: 8

Agnes Grandin, Piteå

Webbutveckling – placering: 9

David Sohl, Linköping

Elektriker – placering: 14

Emmy Åberg, Älghult

Murare – placering: 9

Adam Kristensson, Veberöd

Träarbetare – placering: 8

Lukas Johansson, Grästorp

Målare – placering: 11

Art Arbsuwan, Sundsvall

Frisör – placering: 13

Anna Le, Göteborg

Hudterapeut – placering: 7

Louise Olsson, Ystad

Personbilsteknik – placering: 7

Alexander Olofsson, Örnsköldsvik

Servering – placering: 11

Jolanda Edvardsson, Järpen

IT-tekniker – placering: 13

Victor Nyberg, Klockrike

André Pettersson, Kävlinge

Butikskommunikation/ dekoratör – placering: 6

Vendela Lundin Pikner, Stockholm

Plåtslagare – placering: 8

Alva Seljee, Göteborg

Golvläggare – placering: 5

Hampus Andersson, Huddinge

Trädgårdsanläggning – placering: 9

Miranda Blom, Hällestad

Patrik Möller, Linköping

Jordbruks- och maskinmekaniker – placering: 10

Mathias Röstberg, Östersund

Lastbilsteknik – placering: 7

Ante Olofsson, Offerdal

Betongarbete – placering: 6

Markus Magnusson, Björklinge

Emil Östberg, Uppsala

Entreprenörskap – placering: 4, uppvisningsyrke

Joel Gustafsson, Uppsala

Sarah Larsson, Eskilstuna