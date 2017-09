Konserter på konstmuseet i höst

Uppsala konstmuseum + Uppsala Konsert & Kongress

Samarbetet mellan konstmuseet och konserthuset fortsätter! Konserter presenteras uppe på slottet och konstverk visas vid Vaksala torg. Allt med fri entré!

KONSERTER PÅ UKM

Joachim Nordwall The iDeal Black

Torsdag 21 september, 19.00

Plats: Uppsala konstmuseum, fri entré

Göteborgsbaserade Joachim Nordwall är en man med många glödgade järn i den musikaliska skärselden. Stöter du i Sverige på någonting svart som bultar dovt av elektronik och som skickar bedövande lågfrekventa stötvågor mot solar plexus är det mycket sannolikt att han har haft ett finger med i spelet på ett eller annat sätt.

I egenskap av grundare och borduntongivande gestalt bakom det experimentella och internationellt beryktade skivbolaget iDEAL Recordings har han sedan 1998 gett ut en skivkatalog som kan ses som en veritabel ”vem är vem” inom nordeuropeisk elektroakustik, drone, noise- och improvisationsmusik.

Som artist dyker Nordwall, förutom i eget namn, upp i ett otal samarbeten och konstellationer – där The Skull Defekts ockulta krautrock och Mats Gustafssons explosiva frijazzensemble FIRE! Orchestra hör till de mer namnkunniga. I september får vi känna Uppsala konstmuseums väggar skälva under soloverket ”The Ideal Black” från förra året, ett album som Joachim beskriver som sprunget ur en längtan att spela in något som inte är musik, utan snarare ren och pulserande energi.

– För att hindra mig själv från att arbeta som jag alltid gör bestämde jag mig för att spela in i en studio i Göteborg och skicka mina ljud genom en massiv förstärkarvägg för att göra dem så direkta, organiska och svårkontrollerade som möjligt, säger Joachim Nordwall. Maskinerna hade makten, jag assisterade bara. Det här är min idealiska svärta.

Lisas – Sally Wiola Sessions

Torsdag 19 oktober 19.00

Plats: Uppsala konstmuseum, fri entré

Lisa Rydberg och Lisa Eriksson Långbacka hade länge fått höra från varsitt håll att de verkligen borde spela tillsammans. Fröet som legat och grott i deras tankar blommade ut 2011 då de slog sig samman som Lisas, och vi kan bara önska att de hade gjort slag i saken ännu tidigare!

Rydberg på fiol och Eriksson Långbacka på dragspel liknar kanske till sättningen en välbekant folkmusikduo, men är i praktiken något helt annat. Som klangpiloter navigerar de samstämmigt och subtilt mellan strata av genrer – från det traditionella till egna svävande kompositioner med avstamp i barock, tango och indiepoparrangemang. Som sessions- och turnémusiker har de breda erfarenheter som går långt utanför folkmusiksammanhangen, bland annat tillsammans med The Concretes, Nicolai Dunger, Tomas Ledin, Cullbergbaletten, The Tiny och Kajsa Grytt.

”Det krävs självförtroende och rutin för att våga skala bort så mycket /…/ Lisa Rydberg är klassiskt skolad, fioltonen är gräddig och återhållen på samma gång. Lisa Långbackas dragspel är mjukt och skapar en fantastisk dynamik och värme. Samtalet dem emellan är väldigt osjälviskt och resultatet är inget annat än superfint.” skrev DN:s recensent Po Tidholm.

Olli Aarni

Lördag 18 november 14.00

Uppsala Konstmuseum, fri entré

Experimentmusikern Olli Aarni föddes 1988 i Oulu i norra Finland, och är idag verksam med bas i Vantaa strax utanför Helsingfors. Sin ljudkonst kallar han ”reality music”, och genom denna strävar han efter att återge olika väderförhållanden och skapa artificiella naturupplevelser. Ljudbilden är byggd av hjärtligt förtroliga klanger, icke-linjära och statiska harmonier, och rytmiska repetitioner som målar upp världar att förlora sig i; som verkligheten kondenserad till magi, eller en gömd dalgång någonstans mellan new age och noisemusik.

Aarnis smått obskyra diskografi innefattar över 20 utgåvor på kassett, vinyl och CD, släppta på indiebolag världen över. Live har han hörts i såväl Finland, Sverige, Tyskland, Estland, Ryssland och Japan. Dessutom har han dykt upp under soloalias som Nuojuva och Ous Mal, och som medlem i undergroundkonstellationerna Lichen Gumbo, Niityt och Ostos. Utöver allt detta så ligger Aarni även bakom den poetiskt introspektiva webradion Sähkötyyny (“Elektrisk kudde”).

Vi välkomnar denna spännande artist till Uppsala konstmuseum i samband med finissagen av Heli Ryhänens utställning “Itsenäisyys” och 100-årsminnet av Finlands självständighet!

KONSTVERK PÅ UKK

Bended Needs Katrin Westman

4 september – 29 oktober 2017

Plats: Uppsala Konsert & Kongress

Katrin Westman konst är hudnär ur många aspekter, både i sin färgskala, penselföring och känslighet. Konstnären arbetar i en tradition av undersökningar av måleriets gränser. I verket Bended Needs har en målad mdf böjts samman av ett rep. Verket blir kropp, skulptur möter måleri och löses upp i ett motstånd som håller målningen i ett grepp. Westman är utbildad på Umeå konsthögskola och är verksam i Stockholm. I samarbete med Region Uppsala.

Eating You Alive

Veronica Brovall

6 november – 12 november 2017

Plats: Uppsala Konsert & Kongress

Veronica Brovalls estetik är uttrycksfull och direkt i en sorts punkig expressionism. Liksom gatans graffiti använder konstnären ibland också ord och bokstäver som både budskap och bildelement i sina skulpturer. Här kan exempelvis ordet ”WANT” skönjas. Brovall använder också vardagliga föremål som hon gjuter av och för in i konstverket. I denna skulptur blir den rödglaserade replikliknande formen som en stort flätat hår på den svart-vita figuren.

Tomhet

Maria Andersson

8 december 2017 – 15 januari 2018

Plats: Uppsala Konsert & Kongress

Maria Andersson skapar organiska skepnader. Lin och hampa vävs och flätas, får gestalt och eget liv. Stillsamt tar de rummet i besittning. Konstnären har inspirerats av Tomas Tranströmer dikt ”Vermeer” och frasen Jag är inte tom, jag är öppen. Precis som hos poeten är mellanrummen mellan orden eller trådarna lika betydelsefulla. Här bildas ett ljusspel och formen får kropp. Maria Andersson är utbildad på HDK i Göteborg och verksam i Stockholm.