Positiv utveckling av idrottsevenemang till Uppsala

Antalet idrottsarrangemang i Uppsala ökar. Det visar de siffror som Uppsala Convention Bureau, del av Destination Uppsala, har tagit fram för åren 2013-2017. Förutsättningarna för arenaevenemang i Uppsala har förbättrats avsevärt, vilket har gett förbättrade möjligheter för värdskap av fler mästerskap, cuper och tävlingar.

Varje år producerar Uppsala Convention Bureau (UCB) en årsrapport med statistik över de möten och evenemang som arrangeras i Uppsala. Där finns delar av Uppsalas idrottsevenemang redovisade. I linje med Uppsalas evenemangsstrategi och UCBs värvningsuppdrag följer man främst utvecklingen av de idrottsevenemang som har inresta och övernattande gäster. Under perioden 2010-2013 var antalet idrottsevenemang konstant i antal, i snitt rörde det sig om 14 evenemang per år. Den stora utvecklingen skedde 2014, då 22 evenemang uppmättes och under evenemangsåret 2015 noterades en fortsatt ökning, främst av antalet SM-tävlingar. Under 2016 noterades en ökning av enskilda evenemang med ett tydligt elitidrottsfokus (elittour/cup), en trend som också hållit i sig under 2017 och som dessutom haft en större snittstorlek än tidigare år.

− Engagemanget hos Uppsalas arrangörer av idrottsevenemang är jättestort. UCB erbjuder arrangörer en högkvalitativ service redan i ansökningsprocesser och i uppstartsfasen av de enskilda evenemangen, något som leder till väl genomförda evenemang, säger Jonas Ekebacke, projektledare Uppsala Convention Bureau, Destination Uppsala (DUAB).

Med nya arenaförutsättningar har antalet evenemang och antalet deltagare ökat. Uppsalas föreningsliv har hittills i år stått som arrangör för en rad tävlingar och mästerskap som tidigare inte varit möjliga att genomföra, bland annat ett flertal friidrottsevenemang som t ex. U-SM Friidrott inomhus 2017, Muskelcentrum Indoor Games 2018, Nordenkampen 2018 och IJSM i friidrott 2018. De nya arenorna har också gett Uppsala möjlighet till fler och större tillväxtmöjligheter för befintliga och nya cuper, framför allt inom innebandyn.

− Med bandyfinalerna färskt i minnet hoppas vi att fler passar på att ta del av idrottsevenemang live, som deltagare eller publik. Bara innan sommaren arrangerar Uppsala en rad häftiga och fartfyllda evenemang, ett perfekt tillfälle att ta med vänner och familj och upplev idrottsprestationer på hemmaplan, säger Anna Lindström, Chef Uppsala Convention Bureau, DUAB.

Nedan följer ett antal idrottsevenemang som arrangeras i Uppsala månaderna som följer:

✓ Innebandyfesten 2018, 13-15 april på IFU Arena

✓ Lag-SM-final i badminton, 21 april på IFU Arena

✓ Skandisloppet, 10-13 maj i city

✓ Uppsala Bike Weekend, 18-20 maj i city

✓ Swedish Beach Tour i beachvolleyboll, 8-10 juni på Vaksalatorg

✓ Svenska Cupen i Triathlon, 10 juni i city

✓ SM i BMX, 7 juli på BMX-banan i Gränby

Fotograf: Niklas Lundengård (2012)