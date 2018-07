Sommarens besökare i Uppsala

Många svenska och utländska besökare kommer till Uppsala under sommaren. En kartläggning gjord av Destination Uppsala visar att det händer mycket i staden hela sommaren som man hoppas ska dra hit fler besökare. Tack vare högsommarvärme redan i maj vittnar ett flertal av de större besöksmålen om att säsongen dragit i gång tidigt.

− Det härliga vädret i maj har såklart varit positivt för våra besökssiffror och försäljningen av Sommarpass säger Linn Löfman, försäljnings- och marknadschef på Fyrishov. Upplandsmuseet och Gustavianum vittnar också om höga besökssiffror vilket är ovanligt när besökaren vanligtvis väljer andra aktiviteter vid vackert väder.

Inkvarteringsstatistik från SCB (Statistiska Centralbyrån) från 2016 och 2017 visar att Uppsala får flest besökare ifrån andra delar av Sverige följt av internationella besökare från Tyskland, Storbritannien och USA. Besökare från framförallt Tyskland, USA och Norge ökar markant under sommarmånaderna i jämförelse med resterande del av året. Besökare från Tyskland toppar i augusti medan besökare från Norge når sin absoluta topp i juli, och besökare från USA i juni.

Många kommer till Uppsala för att besöka släkt och vänner och samtidigt ta del av och uppleva stadens utbud och sevärdheter. Uppsala är också ett populärt besöksmål för dagsbesökare, det är framförallt utländska resenärer som upplever ”Uppsala must-do´s” under en hel- eller halvdag. Under ett besök spenderas mest pengar på shopping samt restaurang- och cafébesök. Utbudet av restauranger och uteserveringar ökar i Uppsala och här finns hela femton restauranger och kaféer omnämnda i White Guide.

Genom Destination Uppsalas kartläggning av vad som sker i Uppsala i sommar sticker några dragplåster ut lite extra, så som Gamla Uppsala Museum med en ny utställning där man kan resa tillbaka i tiden och uppleva Gamla Uppsala under järnåldern genom virtual reality (VR). Utställningen har redan blivit väldigt populär och väckt intresse internationellt. I området kring Domkyrkan kan man istället testa augmented reality och via sin surfplatta eller mobil kliva in i domkyrkostaden Uppsala år 1509. Ett annat dragplåster kan tänkas bli Upplandmuseets utställning Sim Sala Bim, en magisk utställning om trollkonstens hemliga värld.

Några av sommarens evenemang som väntas locka många besökare är festivalen Queens of Pop och konserten med GES (Glenmark, Eriksson och Strömstedt), båda i Botaniska trädgården, det gör också Parksnäckans konsertprogram med bland andra Senabo Sey, Sven-Invars, Magnus Carlsson och Rolandz samt Uppsala Reggefestival. Andra större evenemang är bland annat SM i BMX och springloppet 6 sjöar, Uppsala Krönikerspel samt Försvarsmaktens huvudflygdag på Uppsala garnison. Livets Ords Europakonvent är sommarens största konferens med ca 10 000 besökare.

Från och med i år ökar Uppsala Turistinformation tillgängligheten i framförallt digitala kanaler men även genom pop-up enheter på besöksintensiva platser med målet att informera och inspirera fler besökare.

− Vi har redan under de första veckorna i juni hunnit träffa betydligt fler besökare än tidigare år vid samma tid. Många uppskattar den direktkontakt vi kan ge när vi möter dem vid Resecentrum, Domkyrkoplan och i Gamla Uppsala, säger John Ringh, Projektledare för Besöksmottagande på Destination Uppsala. Vi får förstås många frågor om öppettider för besöksmålen och vad man kan göra i Uppsala på några timmar, men också om var man hittar Swedish fika, hur man kommer till Dag Hammarskiölds grav och hur många tegelstenar det finns i domkyrkan, säger John Ringh.

Topplista besöksmål i Uppsala 2017

1. Fyrishov

2. Uppsala domkyrka

3. Gamla Uppsala Fornminnesområde

4. Uppsala Konsert och Kongress

5. Fjällnora

6. Botaniska trädgården

7. Ulva Kvarn

8. Gamla Uppsala kyrka

9. Gustavianum

10. Uppsala Stadsteater

11. Upplandsmuseet

12. Biotopia

13. Uppsala konstmuseeum