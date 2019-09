Uppsalaentreprenörer lyftes under Uppsala Innovation Day

Åtta bolag pitchade på scen under Uppsala Innovation Day som lockade närmare 700 besökare. Startups, entreprenörer, etablerade bolag och andra intresserade personer besökte UKK under dagen för att ta del av innovationer från Uppsalaregionen, lyssna på intressanta föreläsningar och knyta nya kontakter.





Nästan 700 personer från cirka 500 företag besökte Uppsala Innovation Day på torsdagen, 5 september. De fick chans att inspireras, knyta kontakter och visa upp sig. Eventet arrangerades av Relation Uppsala och UIC (Uppsala Innovation Centre) för att visa upp regionens spännande innovativa startups och tillväxtföretag som bidrar till ett mer hållbart samhälle.

På scen fick sex innovativa bolag chansen att pitcha sin affärsidé för publiken på under två minuter;

Animech Technologies, Niclas Kreuger

Animech utvecklar 3D-säljverktyg, visuella konfigurationer och virtual reality-applikationer åt företag med komplexa produkterbjudanden.

Bright Day Graphene, Malin Alpsten

Bright Day Graphene har utvecklat en unik process för att producera stora volymer grafen från biomassa. De vill erbjuda världen en högkvalitativ grön grafen för att möjliggöra ett genombrott för grafenapplikationsutveckling.

Inossia, Malin Nilsson

Inossia erbjuder ett mer elastiskt bencement med lägre komplikationsrisk som är anpassat för smärtlindring och stabilisering av benbrott i bensköra patienter.

Manta Wind, Magnus Rahm

Manta Wind utvecklar ett flytande vindkraftverk för havsbruk. Genom att nyttja verkets rotation för att motverka vindens tippande kraft kan vindkraftverket göras lättare än den ledande konkurrenten och löser även problemet med komplexa operationer och lyft.

Matomatic, Samuel Lindgren

Matomatic erbjuder matsvinnslösningar till storkök. Produkten minskar matsvinnet i skolor och restauranger genom smarta vågar som används av både elever och personal.

preVet, Jenny Gagnér

preVet har utvecklat ett digitalt dokumentations- och kommunikationsverktyg, ett kvalitetssäkringssystem, för djurägare, veterinärer och andra yrkesverksamma i hästbranschen.

En ny programpunkt sträckte sig ända till Silicon Valley då fyra utvalda bolag fick chansen att via livesändning pitcha för en expertpanel på Intels Huvudkontor i Santa Clara. På fem minuter skulle bolagen presentera sin affärsidé via videolänk och få återkoppling på hur väl deras idé är lämpad för världsmarknaden. Programmet livesändes via unt.se.

Utöver Inossia och Animech som även pitchade tidigare under dagen fick vi ta del av ytterligare två företagspresentationer;

Drupps, Jonas Wamstad

Drupps skapar vatten utav luft. Genom en välutvecklad och ny teknologi kan Drupps i stor skala producera rent vatten effektivt och billigt direkt från luften.

ChromoGenics, Micael Hamberg

ChromoGenics är tekniskt ledande inom utveckling av smarta fönster som sparar energi och ökar komfort i byggnader. Bolagets elektrokroma plastfolie kan styras att bli ljusare eller mörkare och reglerar genomsläpp av värme och ljus.

Över 15 bolag från UICs affärsutvecklingsprogram fick chansen att ställa ut med sin affärsidé eller produkt för alla besökare under dagen. Läs om alla bolag på www.uppsalainnovationday.se.

Samtliga bolag har fått affärsutvecklingsstöd genom ett eller flera av UICs affärsutvecklingsprogram; UIC Business Startup, UIC Business Build eller UIC Business Accelerator.

