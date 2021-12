Rivstart för årets Black Friday: nätförsäljningen ökade med 826% den första timmen

Under fredagens första timme (00-01.00) ökade onlineförsäljningen med 826 procent i Sverige jämfört med en vanlig dag. De mest sålda produktkategorierna under Black Week är barnprodukter, elektronik och hälso- och skönhetsprodukter. Det uppger Klarna som hanterar omkring hälften av alla onlineköp i Sverige.

– Trenden vi sett över flera år är att svenskarnas shopping under denna vecka sprider sig över flera dagar. Nattens siffror tyder på att fredagen fortsätter vara en köpstark dag under veckan. En brasklapp är dock att årets starka köpsiffror för Black Friday delvis kan bero på att löning kom först på torsdagen under årets Black Week, säger Viveka Söderbäck, Klarnas expert på konsumentbeteende.

Kvinnor står för de flesta köpen – köper mestadels barnsaker

Kvinnor har stått för merparten av köpen under Black Week i år – 62 procent av köpen har gjorts av kvinnor och resterande 38 procent av män. Sett till åldersgrupper kan man även se att konsumenter mellan 25-40 år (Millennials) är den grupp som handlat mest och står för 42 procent av alla köp, följt av 41-56-åringar (34%) och åldersgruppen 57+ (17%).

Vad man köper skiljer sig även något åt mellan män och kvinnor. Kvinnor har främst köpt barnprodukter, elektronik och sport- och fritidsutrustning. Män har handlat inom samma kategorier men istället för sport- och fritidsutrustning har de köpt desto mer inom hälsa och skönhet.

– Det är tydligt att många konsumenter planerar att göra merparten av sin julshopping under Black Week. Vår undersökning* från tidigare i höstas visar att många konsumenter vill ta tillfället i akt att fynda produkter de själva kommer att använda samtidigt som de hittar julklappar till nära och kära under Black Week. Att barnprodukter är den mest sålda produktkategorin under veckan stärker den tesen, fortsätter Viveka.

Försäljningen i Halland, Norrbotten och Gotland har ökat mest

Siffror från veckan visar att försäljningen i Halland, Norrbotten och Gotland ökat mest under Black Week jämfört med en vanlig dag. Vidare har den totala onlineförsäljningen per person varit högst i Stockholm, Norrbottens län och Uppsala län.

Mest sålda produktkategorier skiljer sig åt runt om i landet: I norra Sverige är sport och fritidsutrustning mest populärt och i södra Sverige är det smycken och accessoarer som sålt bäst. På västkusten och i Stockholm har man främst köpt kläder och skor. Gotlänningarna har framförallt shoppat underhållning.