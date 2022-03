Oscarsgalans favoriter och svenska nominerade

Den 27 mars är det återigen dags för Oscarsgalan. Som alltid samlas skådespelare, regissörer och filmskapare i Dolby Theatre i Los Angeles för att få veta resultaten. Nytt för i år är att ett antal av priserna kommer att delas ut i förväg och bandas, land annat kategorin för hår och make-up där du hittar många nominerade svenskar. Här tar vi en titt på de nominerade och favoriterna i de olika kategorierna.

På stora duken och på lilla skärmen

De tio nominerade filmerna för bästa film kommer från olika genrer och berättar olika typer av historier. Bland annat hittar du Sci-Fi filmen Dune som hade premiär i slutet av 2021. Filmen med överlägset flest nomineringar är Power of the Dog som släpptes på streamingtjänsten Netflix.

Nominerad för bästa manliga huvudroll i samma film är Benedict Cumberbatch, vars nästa film är Marvels Doctor Strange and the Multiverse of Madness.

Det finns också plats för Shakespeare bland nomineringarna. West Side Story, baserad på Romeo och Julia, tillsammans med King Richard har också chans att vinna pris för bästa film. Utöver det finns också The Tragedy of MacBeth, som är nominerad för bästa foto.

I nomineringarna för bästa visuella effekter har vi några riktiga storfilmer med Dune, Free Guy, Shang-Chi and the Ten Rings och Spider-Man: No way Home. Den femte nomineringen fångar James Bondfilmen No Time to Die.

Casumo Casino har samlat alla odds inför Oscarsgalan. Just nu är Power of the Dog favorit att vinna bästa film med odds på 1.45.

Musik, ljud och mer

Är det förvånande att hela tre Disney-filmer har nominerats till bästa animerade långfilm? Raya och den sista draken och Encanto tävlar mot Disney-Pixarfilmen Luca. Encanto är den stora vinnarfavoriten med 1.21 i odds.

Encanto har också nominerats för bästa ljud och bästa originalsång – Dos Orugitas, vilket översätts till ”Två fjärilar”. Bakom musiken i Encanto står Lin-Miranda Manuel, känd för att ha komponerat musiken till Hamilton-musikalen och Disneys Vaiana.

Många har hyllat sångerna i filmen och sången We don’t talk about Bruno har blivit nr 1 på den amerikanska Billboard-listan. Detta är något som bara Let it Go från Frost har lyckats med tidigare.

Fyra svenskar har blivit nominerade för bästa hår och make-up. Eva von Bahr tillsammans med Love Larson har chans att vinna för sitt jobb på filmen Dune. Göran Lundström och Anna Carin Lock har samtidigt blivit nominerade i samma kategori för House of Gucci.

Förändringar över tid

Oscarsgalan har inte alltid sett likadan ut. Över tid har kategorier kommit och gott, programmet har förändrats och kriterierna breddats. Ett bra exempel är inkluderingen av streamingtjänster. När Netflix och HBO först lanserades var det osannolikt att en film producerad för plattformarna skulle ha blivit nominerad.

En av de mer kända förändringarna var när kategorin bästa animerade långfilm infördes. Disney-filmen Skönheten och Odjuret var den första animerade filmen som nominerades till bästa film. Året därpå hade man infört den nya kategorin.