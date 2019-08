Nu börjar sökandet efter Stockholms främsta entreprenörer

Idag öppnar nomineringsperioden för EY Entrepreneur Of The Year 2019, en av världens främsta entreprenörsutmärkelse som årligen arrangeras av revisions- och rådgivningsföretaget EY. Det finns möjlighet för alla att nominera till och med den 31 augusti, så hjälp till att nominera framstående entreprenörer i Stockholms, Gotlands och Uppsala län. Den regionala vinnaren utses vid en final i Stockholm den 25 november.





Utmärkelsen EY Entrepreneur Of The Year arrangeras i drygt 60 länder och sedan 1995 delas utmärkelsen ut i Sverige. Förra årets regionfinal i Stockholm vanns av Urban Edenström, grundare av Stronghold Invest AB, som dessutom vann den nationella finalen i Stadshuset den 31 januari och blev därmed Sveriges främste entreprenör. Urban Edenström representerade därmed Sverige i världsfinalen i Monaco mellan den 5–9 juni, då världens främsta entreprenör korades där han hamnade på en delad andraplats tillsammans med övriga finalister. Vid den nationella finalen delades dessutom priset Bästa internationella tillväxt ut till Michael Byström och Fredrik Petersson från Ymer Technology i Stockholm. Nu ska årets duktiga entreprenörer utses och det går att nominera entreprenörer från hela Sverige på hemsidan: https://geoy.ey.com/

– Med EY Entrepreneur Of The Year vill vi synliggöra entreprenörer och öka intresset för entreprenörskap, men även inspirera morgondagens entreprenörer. Vi har redan nu fått många nomineringar till årets upplaga av EY Entrepreneur Of The Year i regionen och jag kan redan nu avslöja att det finns några väldigt intressanta kandidater även vid årets startfält. Jag ser väldigt mycket framemot att få träffa alla kandidater och jag vill även passa på att uppmana alla att nominera antingen sig själv eller andra som uppfyller kriterierna. säger Carlos Esterling, partner på EY och ansvarig för EY Entrepreneur Of The Year i Sverige samt ansvarig för region Stockholm.

För att nomineras till utmärkelsen ska entreprenörer ha grundat ett företag som varit aktivt i minst fem år, med en omsättning på minst 10 miljoner kronor, alternativt ha 10 anställda. Entreprenörerna går sedan vidare till intervjufasen. Under hösten 2019 utser oberoende jurygrupper sex regionala vinnare i de fyra priskategorierna. Förutom huvudpriset delas följande priser ut; Bästa kvinnliga stjärnskott, Bästa manliga stjärnskott samt Bästa internationella tillväxt. Samtliga vinnare går sedan vidare till den nationella finalen i Stockholms stadshus den 30 januari 2020. Under galan delas även hederspriset Family Enterprise Award ut. Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma ett familjeföretags särskilda insatser inom näringslivet och tilldelas en entreprenörsfamilj som drivit framgångsrik affärsverksamhet i minst tre generationer. En nyhet i årets upplaga av EY Entrepreneur Of The Year är hedersutmärkelsen ”Årets Sociala Entreprenör” som delas ut för första gången i Sverige. Entreprenörer som utnämns till vinnare i denna kategori ska ha grundat ett företag som genom sin kärnverksamhet bidrar till ett bättre samhälle. Förutom att uppfylla de generella bedömningskriterier som gäller för entreprenörsutmärkelsen ska personerna driva företag där de sociala vinsterna är lika viktiga som de ekonomiska. Vinnaren av huvudpriset representerar Sverige i världsfinalen där entreprenörer från drygt 60 länder gör upp om titeln som världens främsta entreprenör. Sveriges representant för 2018, Urban Edenström från Stronghold Invest AB representerade Sverige i världsfinalen Monaco i juni där han hamnade på en delad andraplats tillsammans med övriga finalister.

Mer information om EY Entrepreneur Of The Year

Kriterier för nominering:

EY Entrepreneur Of The Year

Entreprenörer som nomineras till utmärkelsen ska ha grundat ett företag som varit aktivt i minst fem år, med en omsättning på minst 10 miljoner kronor, alternativt ha 10 anställda.

Årets kvinnliga stjärnskott – kategoripris

Priset delas ut till en kvinna som är ung eller som har ett företag som vuxit snabbt på kort tid. Entreprenören ska uppfylla kriterierna för huvudpriset med ett undantag – entreprenören behöver bara varit verksam i tre år.

Årets manliga stjärnskott – kategoripris

Priset delas ut till en man som är ung eller som har ett företag som vuxit snabbt på kort tid. Entreprenören ska uppfylla kriterierna för huvudpriset med ett undantag – entreprenören behöver bara varit verksam i tre år.

Bästa internationella tillväxt – kategoripris

Priset delas ut till en entreprenör vars affärsidé nått betydande framgångar utomlands.

För mer information, vänligen kontakta:

Ulrika Lenhammar, PR-chef för EY i Sverige, 072-386 40 87, ulrika.lenhammar@se.ey.com

Carlos Esterling, ansvarig för EY Entrepreneur Of The Year Sverige, 070-318 91 97, carlos.esterling@se.ey.com