Uppsala kan bli Sveriges digitaliseringskommun

Uppsala är en av fem kommuner som ska göra upp om titeln som Sveriges digitaliseringskommun 2017. Bakom utmärkelsen står bland annat Sveriges kommuner och landsting (SKL), Finansdepartementet och Kvalitetsmässan.

– I Uppsala är digitalisering en integrerad del i verksamhetsutveckling och vi har en medveten strategi för hur kommunen ska bli är enklare, öppnare och effektivare för kommuninvånarna. Därför är jag glad, men inte så överraskad, över att vi finns med bland topp fem i landet, säger Catrin Ditz, CIO i Uppsala kommun.

Utmärkelsen hette tidigare Sveriges IT-kommun och instiftades 2001. I år byter den namn till Sveriges digitaliseringskommun. Utmärkelsen delas ut vartannat år på Kvalitetsmässan i Göteborg. I år tillkännages vinnaren den 14 november på Kvalitetsmässans invigningsgala på Göteborgsoperan.

Tävlingen vänder sig till kommuner som använder digitaliseringens möjligheter som en viktig kraft för att utveckla verksamheterna, demokratin och kommunen som helhet. Digitaliseringen ställer krav på satsningar som tillgodoser privatpersoners och företagens förväntningar på smarta digitala välfärdstjänster och en kostnadseffektiv service med hög kvalitet.

Några exempel på Uppsala kommuns digitaliseringsarbete

Digital ansökan om försörjningsstöd. Har bland annat lett till ökad grad av kompletta ansökningar och effektivare handläggning.

Livsmedelskollen. Resultat från kommunens livsmedelskontroller är tillgängliga via en mobilanpassad digital tjänst som bidrar till ökad insyn, delaktighet och förbättrad kvalitet.

Digital bostadsförmedling.Uppsala har som första kommun i landet skapat en digital bostadsförmedling. Tjänsten har 80 000 anslutna kunder och hanterar förmedling från 14 fastighetsägare.

Digital felanmälan och synpunktshantering. Bland annat med möjlighet till återkoppling via app eller mobilanpassad webb.

Stark utveckling av digitalisering inom skola och lärande. Utbildning för alla pedagoger i att hantera IT i undervisningssituationen och IT-didaktiker med uppdrag att stödja verksamheten och hitta ”best practise” för användande av IT i lärsituationen.

Läs mer om utmärkelsen på Kvalitetsmässans hemsida.