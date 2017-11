inkClub lanserar nytt varumärke inom kosttillskott

I oktober månad lanserade näthandelsföretaget inkClub ett nytt varumärke inom kosttillskott – dinVitamin. Den nya satsningen har inneburit stora investeringar och väntas nu leda till ett flertal nyanställningar på huvudkontoret i Uppsala.

inkClub är sedan länge Sveriges ledande företag inom försäljning av bläckpatroner och andra tillbehör till skrivare. De senaste åren har produktutbudet ökat kraftigt och tusentals svenskar beställer nu sina dammsugarpåsar, städprylar, skovårdsprodukter, mobiltillbehör och mycket annat från någon av inkClubs olika webbsidor. Nu lanserar företaget ett nytt varumärke inom kosttillskott – dinVitamin.

dinVitamin är en prenumerationstjänst som ska göra det lätt att välja rätt. Varje kund får varje månad 30 små påsar med fyra kosttillskott i varje, med en mix av tillskott som ska passa de enskilda behoven. Totalt finns 15 färdiga kombinationer för olika livsstilar att välja på, men den som är osäker på om någon av dessa passar kan göra ett test och på så vis få hjälp att skräddarsy mixen. Eller så väljer man fyra valfria kosttillskott.

Som ambassadör har dinVitamin engagerat Magdalena Forsberg , som med sina sex VM-guld och lika många totala världscupsegrar inom skidskytte är en av Sveriges mest framgångsrika vintersportare någonsin. Magdalena, som började använda kosttillskott efter sin aktiva karriär, menar att det är lätt att glida ur rutinerna och att dinVitamins upplägg gör det enkelt att hela tiden få i sig det viktigaste.

– Det blir också enkelt att ta med när man reser mycket, som jag gör. Dessutom finns flera olika färdiga kombinationer att välja mellan som passar personer i olika situationer.

Det nya varumärket har redan inneburit stora investeringar i personal, utrustning, utbildning, marknadsföring, IT och lokaler, säger Petter Hellman, affärsutvecklare på inkClub och ansvarig för dinVitamin. Ännu fler nyanställningar väntas ske framöver när antalet kunder ökar. Det rör sig om tjänster inom orderhantering, kundsupport och vidareutveckling av tjänsten.

– Investeringarna och nyanställningarna sker främst i Uppsala, säger Petter Hellman. Dessutom jobbar vi parallellt med två ytterligare projekt som än så länge är hemliga. De kommer att sjösättas under första halvan av 2018 och kräva ytterligare investeringar.

Om dinVitamin:

dinVitamin är ett varumärke och en prenumerationstjänst inom inkClub-koncernen. Syftet med tjänsten är att få fler att må bra, och att göra det lätt att välja rätt kosttillskott. Därför finns 15 olika livsstilspaket att välja mellan, med vardera fyra tillskott i varje. Dessutom går det att välja sin egen blandning eller att göra ett test för att få en rekommendation om vilken kombination som passar bäst. Prenumerationen kostar 199 kr per månad och tillskotten levereras i smidiga portionspåsar. Försäljningen sker via dinVitamin.com och just nu erbjuds nya kunder att teckna en prenumeration där första månaden bara kostar 49 kr.

