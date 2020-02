MatHems kunder pantar för en bättre framtid

MatHem vill skapa positiv förändring. Därför inleddes ett samarbete med Bris år 2014. Initiativet innebär att MatHem tar emot sina kunders PET-flaskor och burkar vid leveranstillfället. Därefter tar de ansvar för att allt pantas och skänker summan till Bris. Tillsammans med sina kunder skänktes 478 613 kronor under 2019 och totalt en summa på 2 178 000 kronor sedan samarbetsstarten.

– Att kunna underlätta för våra kunder samtidigt som vi gör miljö- och samhällsnytta känns givetvis fantastiskt bra. Vårt samarbete med Pantamera är en uppskattad tjänst av våra kunder och vi kommer under 2020 jobba för att stärka detta samarbete ytterligare. Det är fantastiskt att se att all den pantretur vi har hanterat under åren bidragit till en så stor gåva till Bris, säger Sara Tranarp, Head of Business Development & Partnerships på MatHem.

Bris är helt beroende av stöd från privatpersoner och företag, då det finansieras till 85 procent av insamlade medel. Det visar sig också att antalet kontakter från barn som söker stöd hos Bris ökar för varje år.

– Jag vill börja med att tacka alla MatHems kunder som har bidragit till att pengarna har kommit in. Bidraget under 2019 på nästan en halv miljon kronor och över två miljoner sedan starten har verkligen gjort skillnad och är både välkommet och välbehövligt. Bidraget gör stor nytta då det ger oss möjlighet att ge fler barn stöd och inge hopp. Att allt fler barn vänder sig till Bris visar på ett stort förtroende. Och att barn vågar berätta är i sig en framgång. Vi arbetar även med att påverka politiker, utbilda och sprida kunskap för ett bättre samhälle för barn, berättar Heléne Tibblin, insamlingschef på Bris.

Heléne Tibblin berättar även att hon brinner för idén som ligger till grund för samarbetet.

– Jag tycker idén för vårt samarbete är kreativt och gör samhällsnytta även för miljön. När MatHem levererar mat så erbjuder man kunden möjligheten att returnera pantburkar och pantflaskor med chauffören, annars kanske panten hade hamnat i soporna. Nu pantar MatHem istället och ersättningen går till Bris. Ett lysande upplägg.