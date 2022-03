2022 års Jussi Björling-stipendium till John Lundgren

2022 års Jussi Björling-stipendium tilldelas barytonen John Lundgren. Beloppet är från och med i år höjt till 125.000 kronor.

Operasångaren John Lundgren, bördig från Mariestad, är socionomen som via dansband och musikal nått operans mest prestigefyllda scener och sjungit alla de stora barytonrollerna tillsammans med internationella operastjärnor. 2016 debuterade han i Bayreuth som Wotan i Wagners Valkyrian.

Redan under studietiden i Köpenhamn knöts John Lundgren till Det Kongelige Teater och där fick han snart stora barytonroller i klassiska operor som La Bohème, Trubaduren, Lucia di Lammermoor och Don Carlos. Han var även med i uppsättningen av Aida som invigde det nya operahuset i Köpenhamn. John Lundgren har också sjungit viktiga roller i nutida opera, som i The Tempest av Thomas Adès, Notorious av Hans Gefors och Cecilia och apkungen av Reine Jönsson.

John Lundgren har tilldelats ett flertal utmärkelser. Han mottog Birgit Nilssons stipendium 2006 och utsågs 2010 till Riddare av Dannebrogorden. Hösten 2021 utnämndes han av Carl XVI Gustaf till hovsångare.

Under 2022 väntar flera viktiga händelser för den dramatiske barytonen. Han debuterar under våren i rollen som Jochanaan i Salome på Wiener Staatsoper, där han också kommer att sjunga Wotan i Wagners Ringen. Till sommaren återvänder han som Wotan i den nya uppsättningen av Ringen i Bayreuth – hans femte säsong i Wagners högborg! – och i höst blir det debut på Metropolitan i New York i rollen som Scarpia i Tosca. Därefter är det dags för en ny Ringen i Dresden.

– När man ser vilka roller John Lundgren sjunger under ett år och var i världen han framträder så står det klart att han är en ytterst värdig mottagare av stipendiet, säger Gunnar Lundberg, ordförande för Stiftelsen Kungliga Teaterns Solister som förvaltar stipendiet.

Jussi Björling-stipendiet delas ut under hösten 2022 vid en galaföreställning på Confidencen där även John Lundgren medverkar.

Kontaktpersoner:

Gunnar Lundberg, ordf. Stiftelsen Kungliga Teaterns Solister, tel. 070-495 17 19

Cari Hildebrand, Anders Walls Stiftelse, tel. 070-605 79 06, press@wallstiftelsen.se