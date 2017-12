Nobelpristagare föreläser vid Uppsala universitet

Sedan många år tillbaka är det tradition att de nyutnämnda Nobelpristagarna blir inbjudna till Uppsala universitet i samband med Nobelprisfestligheterna. Den 13 december föreläser flera av 2017 års nobelpristagare. Alla är välkomna att komma och lyssna! Samtliga föreläsningar kommer också att direktsändas på webben.

I Nobelpristagarnas besöksprogram ingår, förutom de egna presentationerna och diskussionerna, en mottagning hos rektor och lunch på Uppsala slott.

2017 års Nobelföreläsningar i Uppsala den 13 december:

Nobelpristagare i fysik

Professor Rainer Weiss, LIGO and Gravitational Waves for Scientists, Engineers and their Students. I.

Professor Barry C. Barish, LIGO and Gravitational Waves for Scientists, Engineers and their Students. II.

Professor Kip S. Thorne, LIGO and Gravitational Waves for Scientists, Engineers and their Students. III.

Plats: Ångströmlaboratoriet, Siegbahnsalen

Tid: 10:00 – 11:45 (Platserna intagna 9.45)

Nobelpristagare i fysiologi eller medicin

Professor Michael Rosbash, Fly circadian rhythms and neuroscience

Professor Michael Young, Genetic control of sleep and circadian rhythms

Plats: BMC, The Svedbergsalen

Tid: 10:15 – 11:45 (Platserna intagna 10.00)

Nobelpristagare i kemi

Professor Joachim Frank, Single-particle reconstruction of biomolecules at near-atomic resolution – a dream come true

Plats: Universitetshuset, Sal X

Tid: 10:15 – 11:45 (Platserna intagna 10.00)

Panelsamtal kring Nobels fredspris

Beatrice Fihn, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN)

Josefin Lind, Svenska Läkare mot Kärnvapen

Ognjen Gogic, masterstudent och Rotary Peace Fellow vid Uppsala universitet

Moderator: Peter Wallensteen, seniorprofessor vid institutionen för freds- och konfliktforskning

Plats: Universitetshuset, Aulan

Tid: 10:30 – 11:45 (Platserna intagna 10.15)