Det här händer under Bergmanåret 2018

2018 blir ett fantastiskt kulturår till minne av Ingmar Bergman. Den världsberömde svenske regissören och författaren föddes i Uppsala den 14 juli 1918 och hundraårsjubileet, som påbörjas hösten 2017 och pågår under hela 2018, kommer att firas världen över.

Stiftelsen Ingmar Bergman har av den svenska regeringen fått uppdraget att koordinera och kommunicera de evenemang som äger rum under hundraårsjubileet och har sammanställt en presentation av vad som är inplanerat världen över så här långt; i form av teateruppsättningar, nya filmer om Bergman, retrospektiv över hans egna filmer, utställningar, konferenser och mycket annat.

Under måndagen den 18 september lanseras Bergmanåret i London, i ett samarbete mellan Stiftelsen Ingmar Bergman och svenska ambassaden. Medverkande och hedersgäst under dagen är Liv Ullmann som delar med sig av sina minnen och berättelser om Ingmar Bergman.

– Vi är väldigt glada att kunna presentera en överblick över allt som är på gång för att fira Ingmar Bergmans hundraårsjubileum. Intresset för Bergman är väldigt stort, mycket tack vara de framgångsrika teateruppsättningarna baserade på hans verk, men vi är ändå överraskade över hur mycket som redan är inplanerat för jubileumsåret 2018 , säger Jan Holmberg, VD för Stiftelsen Ingmar Bergman.

– Ingmar Bergman har berikat, inte bara mitt liv, utan även en hel värld genom sina mästerverk inom film, litteratur och dramatik. Det ärorika firandet av Ingmar Bergman-jubileet under 2018 kommer uppriktigt och rätt framhäva honom som en av filmhistoriens mest inflytelserika och kreativa ikoner. Jag är övertygad om att hans omfattande arv fortsatt kommer prisa hans briljanta och konstnärliga sinne , säger Liv Ullmann.

Några höjdpunkter under 2018

Världens största jubileum för en enskild filmskapare, en stor internationell händelse, samordnat om än inte initierat av Stiftelsen Ingmar Bergman.

Hundraårsjubileet kommer att lyfta fram alla sidor av Bergmans konstnärskap; filmskaparen, teaterregissören, författaren.

Hyllning, men även inspiration till nya verk: filmer, teateruppsättningar, böcker, dansföreställningar, musikkompositioner, etc.

Dussintals (och fler tillkommer) av Ingmar Bergman-retrospektiv på cinematek och filmfestivaler världen över.

Åtminstone fem film- och tv-dokumentärer om Bergman (en svensk, två tyska, en fransk, en finsk).

Den allra första Bergman-remaken,

Scener ur ett äktenskap , av Hagai Levi ( In Treatment , The Affair ), produceras och sänds internationellt under året.

Utgivning av Ingmar Bergmans skrifter , inklusive hans ’arbetsböcker’, ofilmade manuskript och annat opublicerat material. (Dessutom flertalet nya böcker om Bergman).

Ett antal turnerande utställningar, på olika institutioner, som Scenkonstmuseet i Stockholm.

Ett femtiotal nya Bergman-uppsättningar, inklusive (men absolut inte enbart):

Scener ur ett äktenskap , regi Thomas Bendixen, med Sofie Gråbøl, Morten Kirkskov, premiär 31 aug 2017, Det Kgl Teater, Köpenhamn, Danmark.

Höstsonaten (opera), kompositör Sebastian Fagerlund, regi Stéphane Braunschweig, med Anne Sofie von Otter, Erika Sunnegårdh, premiär 8 sep 2017, Finska Nationaloperan, Helsingfors, Finland.

Ormens ägg , regi Anne Lenk, med Franz Pätzold, Nora Buzalka, premiär 30 sep 2017, Cuvilliés-Theater, München, Tyskland.

Scener ur ett äktenskap , regi Paige Rattray, med Marta Dusseldorp, Ben Winspear, premiär 11 nov 2017, Queensland Theatre, Queensland, Australien.

Enskilda samtal , regi Liv Ullmann, premiär 6 dec 2017, Kennedy Center, Washington DC, USA.

Vargtimmen (som dockteater), regi Jan Müller, premiär 27 jan 2018, Theater Koblenz, Koblenz, Tyskland.

Hommage à Bergman , ny dansföreställning av Mats Ek, Johan Inger och Alexander Ekman, premiär 9 juni 2018, Theâtre des Champs Elysées, Paris, Frankrike.

Fanny och Alexander , regi Eva Bergman, premiär dec, Göteborg stadsteater, Göteborg, Sverige.

Bergmanfestivalen aug–sep 2018, Dramaten, Stockholm, Sverige.

