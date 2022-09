Skatt på spelvinster

Har du haft väldigt tur att vinna en stor summa på lotto, hästar eller en spelautomat online? Även om det till en början endast ger ett lyckorus, så kommer praktiska problem snart att uppstå. Framförallt vad gäller vilken skatt som gäller på din spelvinst.

Men frågan är då när behöver du skatta på din vinst och inte, samt vad gäller vid deklarering av din vinstsumma?

Casino med svensk licens eller inte – Vilket är bäst?

Det är framförallt en viktig punkt som du bör ta i beaktning när du spelar online, oavsett om det gäller sportbetting, lotto eller spelautomater. Detta är att du väljer rätt casino som gör att du inte behöver skatta enligt de nya spelreglerna som infördes den 1 januari 2019.

Om du vinner när du spelar online så behöver du inte betala någon vinstskatt, så länge du väljer ett casino med svensk licens. Fördelen är att du själv inte längre behöver betala någon vinstskatt, detta är istället casinot ansvariga för. Detta har gjort det enklare för Spelinspektionen att reglera casinon som är verksamma på svensk mark och även säkerställa att allting går rätt till.

Varför ändrades lagen om vinstskatt?

Det är många som vänder sig till casinon utan svensk licens i tron att det är ett bättre val. Casinot är inte reglerat av den svenska spelmarknaden och därför tänker många att vinsterna är högre och du inte behöver deklarera vinsterna du gör.

Men faktum är alltså att det är helt tvärtom. Istället kommer eventuella vinster som du får vid spel på ett casino utan svensk licens bli krångligare att deklarera och du måste alltid betala vinstskatt.

Fördelen med casinon utan svensk licens är dock att bonusarna som du erbjuds oftast är högre eftersom de inte regleras av samma strikta krav som vi har i Sverige. Men skulle du vinna en riktigt stor summa kommer detta trots allt göra att du får ut mindre pengar. Om du väljer ett casino med svensk licens kommer detta göra spelandet mer säkert och du slipper också den tråkiga vinstskatten som du annars måste deklarera.

Påverkas spelupplevelsen

Eftersom vinstskatten nu istället sköts av casinot i fråga så kan du spela tryggare och med mindre begränsningar. De nya reglerna om vinstskatt har därför istället gjort spelupplevelsen bättre för användarna.

Innan år 2019 så var det många som drog sig för att spela online, eftersom man var osäker på hur vinstskatten skulle betalas in och hur vinsten deklareras. För många som inte visste att det skulle betalas in en skatt blev det lätt att hamna i en lånfälla eftersom man inte hade pengarna kvar på kontot när skatten väl skulle in till Skatteverket.

I och med de nya kraven så kan du spela utan att behöva bekymra dig för vinstskatten. Det är istället en last som casinot måste dras med. Men fördelen är också att casinon som inte är seriösa heller inte kan vara verksamma på marknaden. Så din spelupplevelse påverkas inte alls!

EU påverkade kraven för vinstskatt i Sverige

EU har haft stor påverkan när det kommer till de nya kraven för skattefritt spelande. Detta gör att du kan ha möjlighet att spela skattefritt även på andra casinon som är verksamma inom EU. De utvecklar också ständigt nya lagar för att förbättra och göra det säkrare att spela online.

Det är dock viktigt att du själv ser igenom villkoren och vart casinot är baserat, eftersom många spelbolag idag är verksamma i flera olika länder. Vart är deras licens registrerat och kommer eventuella vinster fortfarande vara skattefria? För att du ska kunna spela tryggt är detta ett måste att se över. Vill du vara på den säkra sidan, välj alltid ett spelbolag med svensk licens!