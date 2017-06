UKK rekryterar tungviktare inom svenskt musikliv

Nu är det klart! Uppsala Konsert & Kongress rekryterar ett av svenskt musiklivs tyngsta namn: Esbjörn Mårtensson.

Artister som Nina Persson, Anna Ternheim, Neneh Cherry, Timbuktu, First Aid Kit, Peter Mattei, Peter Jöback, Ola Salo, Stenhammar Quartet, Kroumata, The Soundtrack of Our Lives, Ale Möller, Väsen, Gunnar Idenstam och många, många fler har den gemensamma nämnaren att de gjort oförglömliga tolkningar av polarpristagarnas musik, möjliggjorda av producenten Esbjörn Mårtensson.

I mitten av augusti börjar Esbjörn på Uppsala Konsert & Kongress programavdelning som teamleader och producent. Han kommer närmast från Polar Music Prize där han under de senaste 15 åren ansvarat för musiken på prisceremonierna på Konserthuset Stockholm.

– Jag är fantastiskt glad att få välkomna en av landets nyckelpersoner inom musik- och kulturproduktion till teamUKK. Tillsammans med Esbjörn kommer vi att säkra vår kvalitet, bredd och angelägenhet och därmed ytterligare stärka vår position nationellt och internationellt, säger UKK:s vd och konstnärliga ledare Lena Åberg Frisk och fortsätter: Det ska bli väldigt kul att se vad han tar med sig till UKK och vad vi tillsammans kan hitta på i framtiden.

Esbjörn är en av landets mest erfarna och drivna musikproducenter och projektledare med ett omfattande nätverk både i Sverige och internationellt. Han har jobbat i alla genrer, från klassisk musik, opera och musikal till folk, jazz och pop. Han har jobbat mycket med barn- och ungdomsfrågor inom musiklivet. Han har haft tunga uppdrag på Swedish Music Hall of Fame, varit verksamhetsutvecklare och ordförande i juryn på Framtidens Musikpris (RUM, Riksförbundet Unga Musikanter) och framgångsrikt drivit verksamheter som Stockholm Folk Festival, Svenska Gospelverkstaden och varit producent för Kgl. Musikaliska Akademien samt ansvarat för invigningen av Malmö Arena.

Esbjörn är dessutom utbildad trumpetare och hann spela i en mängd sammanhang – symfoniorkestrar, bluesband, bebopband och ett och annat coverband på afterski – innan hans intresse för kulturproduktion tog över.

Förutom nya UKK-medarbetaren Esbjörn Mårtensson består programavdelningen av producenten Stefan Holmström och produktionsassistenten Sara Högsten. Konstnärlig ledare är vd Lena Åberg Frisk.

Tre snabba med Esbjörn Mårtensson

Hur känns det att börja jobba som producent på UKK?

– Det känns fantastiskt, roligt och utmanande. UKK har etablerat sig som ett av Sveriges främsta konserthus, ett möjligheternas hus. Detta vill jag bygga vidare på och utveckla tillsammans med kollegorna på UKK. Att göra fler spännande, angelägna evenemang med hög kvalité som gör skillnad för den som lyssnar och upplever.

Spå framtiden – var leder utvecklingen?

– Ja, säg om fem, tio år. Då har vi ett ännu större utbyte mellan institutioner, det fria kulturlivet, skolor, utbildningar och organisationer i Sverige och internationellt. UKK har axlat rollen som förebild för andra kultur- och konserthus och visar vägen för vad ett öppet, angeläget kulturhus kan vara i framtiden.

Och så samvetsfrågan: Vad gillar du för musik och har du några favoriter?

– Jag har bred musiksmak och gillar allt från barock till folk, till jazz och samtidspop. Om jag måste ge några favoritnamn så blir det nog Joni Mitchell, Esperanza Spalding, Edward Elgar, Lana Del Rey, Björk, Miles Davis, Beethoven, Anna Ternheim, Ane Brun, Hans Ek, Youssou N’Dour, Gilberto Gil, The Beatles, John Lennon och många många många fler. Men i mitt uppdrag så är inte min personliga musiksmak som är det primära. Det är att kunna hantverket med att sätta program. Och att ha passionen, drivet och vara konstant nyfiken på det nya som kommer. Att stå på tå för att det ska bli så bra som möjligt.