Öppet hus med massa bus på UKK – 10 år

UKK:s 10-årsjubileum pågår under hela året med en mängd olika evenemang för alla åldrar och smaker. I höst väntar bland annat en efterlängtad konsert med fadosångerskan Mariza som blivit något av en Uppsalafavorit. Hon har gett flera hyllade konserter på UKK sedan hon var med och invigde huset för snart 10 år sedan. I december är hon tillbaka. Efter sommaren väntar också de två avslutande konserterna i Martin Hederos uppmärksammade serie, ett besök av den spännande stråkkvartetten Takács Quartet – och mycket mer.

Men förutom alla dessa evenemang med extra guldkant under året bjuder UKK också in till en riktig 10-årsfest. Lördag den 2:a september smäller det – nästan på dagen 10 år sedan invigningen 2007.

– Vad tiden går fort – tänk att det har gått tio år sedan jag stod på scenen i stora salen och sa ”äntligen, äntligen, äntligen – kan vi inviga vårt konsert- och kongresshus!”, säger UKK:s styrelseordförande Lena Hartwig och fortsätter: Tio är med fullsatta konserter, artister från när och fjärran, fler och fler besökare för varje år – nu ser vi fram emot kommande tio år!

Uppsala Konsert & Kongress har under de tio åren utökat verksamheten. Under förra året ökade antalet stora internationella möten med hela 18%. Antalet kulturevenemang blev fler, och andelen som riktade sig till barn och unga utökades markant. Under 2016 besöktes huset av 533 494 personer – en ökning med 55 000 jämfört med året innan – och under första kvartalet 2017 är besökarna 15% fler än motsvarande period året innan.

– Vi har mycket att vara stolta över och har därför valt att fira hela året. Men självklart vill vi också ha ett hejdundrande kalas där vi visar upp allt vårt älskade hus kan erbjuda. Ett kalas där alla är välkomna. Lika välkomna!, betonar UKK:s vd och konstnärliga ledare Lena Åberg Frisk

Lördag 2 september

11.00 – 16.00 / fri entré

ÖPPET HUS MED MASSA BUS

UKK ställer upp dörrarna på vid gavel och ordnar öppet hus för hela familjen, med massor av födelsedagsfestliga bus som anstår en nybliven 10-åring. Kom och klappa 4H-gårdens söta djur som är på utflykt i stan, dyk ner i utklädnadslådan i vår glammiga Glimpse fotostudio och spana in häftiga trollkonster! Dessutom blir det proffsigt pyssel med det påhittiga DIY-esset Anna-María Larsson från TV4:s ”Superskaparna”, fantastifulla ballongfigurer och förstås massa musik för både barn och vuxna. På dagen är det fri entré.

Efter klockan 16.00 stänger huset några timmar för att rigga om till kvällens begivenheter.

Lördag 2 september

21.00 – 01.00 / 18-årsgräns / biljettsläpp 30/5 (210-275 kr)

DAMN! VILKEN FEST

När solen sänkt sig över Uppsala slår UKK:s 10-årsfest upp dörrarna för de som fyllt 18. DJ:s sätter vibben innan det är dags att skaka göt till ett av Skånes och Sveriges tunggungigaste band: Damn! – till vardags mest kända i egenskap av Timbuktus stående kompband. Jubileumskvällen till ära är de förstärkta med inga mindre än landets ohotade souldrottning Titiyo, ”Sveriges Amy Winehouse” Kristin Amparo, fantastiska nykomlingen Shirin och den stenhårda rapparen Kanyi från Sydafrika.