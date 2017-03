Uppsala konstmuseum + Uppsala Konsert & Kongress – samarbetet fortsätter under våren

Samarbetet mellan Uppsalas större institutioner inom kulturen, Uppsala konstmuseum och Uppsala Konsert & Kongress fortsätter under våren 2017. Konsten har nu fått en plats på UKK och musiken ett spelrum på konstmuseet.

Med inspiration från de utställningar som visas på konstmuseet arrangeras konserter i Vasasalen eller i de rum där konsten visas. Konstmuseet visar konst ur sina samlingar och från sina utställningar i konserthusets lokaler som möter husets gäster på väg till konserter eller möten. På så vis får vi flera möten både med konsten och musiken för Uppsalaborna och stadens gäster. Våren inleds med att konstnären Elisabeth Bucht visar ett nyproducerat verk Vänta stanna 1-19 mars på UKK och med en konsert The Cultural Antenna med Edvard Graham Lewis den 2 mars på Uppsala konstmuseum.

Elisabeth Bucht

Vänta stanna

Skulptur. Virkning, ullgarn på stålskelett. 2017

1 – 19 mars 2017

Plats: Uppsala Konsert & Kongress

Konstverket är en del av utställningen Samling i förvandling som visas på Uppsala konstmuseum 29/4 – 31/12 2017

”Välkommen hit/Välkommen hem” lyder välkomstfrasen i Uppsala. Uppsala är en stad i pendlarflöde och med många internationella forskarutbyten. De senaste åren har Uppsala även tagit emot ett stort antal flyktingar undan krig och oroligheter. Konstnären Elisabeth Bucht har som alias Garnapa skapat samhällsdebatterande stickgraffiti. Hon arbetar också med sociala konstprojekt på flyktingboende. Ett varmt och mänskligt möte med Sverige, har varit ledstjärnan i dessa projekt.

”Det första ord vi lärde oss på svenska var `vänta´, säger mina arabisktalande vänner. Och till barnen säger de `stanna´, (استنى) ett arabiskt ord för `vänta´. På asylboendet har det svenska ordet `vänta´ blivit ett besked man trött och sorgset drar på munnen åt. Medan hopp och ångest strider mot varandra i bröstet, för efter `vänta´ kommer i bästa fall ett (tillfälligt) uppehållstillstånd – i värsta fall: ett flyg från Arlanda.” Elisabeth Bucht.

Torsdag 2/3 19.00-20.00

Konsert: Edvard Graham Lewis – The Cultural Antenna

Medverkande:

Edvard Graham Lewis

Klara Lewis

Kenneth Cosimo

Anna Livia Löwendahl

Pauline Svanerö

Alvaro Svanerö

Plats: Vasasalen/Uppsala konstmuseum

Fri entré

Industri, punk och dada är ledorden när Edvard Graham Lewis möter konstnären Jan Svenungsson och utställningen Det eviga nuet. Som sångare, låtskrivare och basist i det legendariska art-punkbandet Wire är det en stor händelse att Lewis ger en konsert i hemstaden Uppsala, den första på 30 år.

I år är det 40 år sedan debutalbumet Pink Flag släpptes, vilket firas med en omfattande USA-turné och release av det nya albumet Silver/Lead. Liksom Svenungsson har Lewis sina rötter i bildkonsten. Han studerade konst på 70-talet på Middlesex Polytechnic i London, och har många experimentella musikaliska samarbeten bakom sig, bl a med konstnärerna B.C.Gilbert, Carl Michael von Hausswolff, Jake and Dinos Chapman, Leigh Bowery, samt koreografen Michael Clark och designern Andreas Karperd. Denna elektroakustiska konsert har tentakler ut mot världen genom radiovågor och konstverket Den tionde skorstenen i Tegnerparken spelar en särskild roll. Edvard Graham Lewis

“The chimney is the first thing I will see, from my window tomorrow morning.”

Edvard Graham Lewis

KOMMANDE

Torsdag 20/4 19.00–20.00

Releasekonsert: Lamine Cissokho – Kora +1

Plats: Vasasalen/Uppsala konstmuseum

Fri entré

Lamine Cissokho är en modern griot, en slags västafrikansk trubadur, historiker och berättare. Kvällen bjuder på solomusik och instrumentala duetter med finlandssvenska pianisten Iiris Viljanen och dragspelaren Lisa Långbacka Eriksson. Det gränsöverskridande och vackra albumet “Kora +1 släpps på skivbolaget Sing a Song Fighter.

Medverkande:

Lamine Cissokho (kora)

Iiris Viljanen (klaviatur)

Lisa Långbacka Eriksson (dragspel)

Emil Skogh (kontrabas)

Heli Ryhänen

Another Frequency

Installation. Sömnad, tyg, spets, koppartråd, stål. 2010

24 maj – 18 juni 2017

Plats: Uppsala Konsert & Kongress

Konstverket är en del av utställningen Itsenäisyys som visas på Uppsala konstmuseum 23/9 – 19/11 2017.

Heli Ryhänen är född 1971, bosatt och verksam i Tammerfors. I Heli Ryhänens installation ”Another Frequency” hänger från taket ett antal figurer av tunt svart tyg samlade kring ett bord med en kandelaber. Miljön är borgerlig och stämningen oviss.