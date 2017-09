​Konstutställningen Permanens IV invigd med sex nya konstverk från konststuderande

Idag invigdes konstutställningen Permanens IV med en vernissage i Universitetsparken i anslutning till Campus Valla, Linköping. Akademiska Hus har bjudit in sex unga och lovande konststuderande från fem av landets konsthögskolor för att medverka i utställningen.

Parken har kontinuerligt utvecklats sedan mitten av 1990-talet då man började skissa på det som nu är Universitetsparken. Permanens är en studenttävling som återkommande arrangerats av Akade­miska Hus med bidrag från konststuderan­de från landets olika konsthögskolor, idag ofta erkända konstnärer.

På 2017 års konstutställning presenterar sex unga och lovande konstnärer från fem olika konsthögskolor runt om i Sverige sina verk. En symfoni av intryck utlovas när de utan självcensur ignorerar det omöjliga och utmanar oss med sitt mod och sina idéer.

– Det är med stor glädje vi idag inviger Permanens IV. Jag vet att våra konstnärer arbetat hårt, därför känns det extra spännande att idag få se deras verk. Jag hoppas att vi samtidigt ökar intresset för konsten och att många tar tillfället i akt och kommer och besöker vår vackra och unika konstpark, sade Catarina Fritz, ekonomi- och finansdirektör samt vice vd på Akademiska Hus.

De sex konstnärerna är:

Hanna Hultén, ”Hämnerskan”, Konstfack, Stockholm.

Ida Idaida, “I echo while it all spiderclimbs and call, I echo I am wooden holes”, Kungliga konsthögskolan, Stockholm.

Joel Danielsson, ”A Synthetic Blockade of a Desired Path Between a Parking Lot and a Gym”, Valands konsthögskola, Göteborg.

Martine Flor, ”Mountain Pond (All That is Solid Melts into Air)”, Malmö Art Academy.

Melanie Wiksell, “Dagbräckning”, Umeå konsthögskola.

Sanna Laaban, “Parkvakterna”, Konstfack, Stockholm.

Permanens erbjuder plats för nytänkande samtidigt som den fungerar som en språngbräda mot ett konstnärligt yrkesliv, en ambition och en av tankarna bakom utställningarna i Universitetsparken. Tillsammans med Linköpings universitet utvecklar Akademiska Hus kontinuerligt Campus Valla.