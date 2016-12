Martin Hederos ockuperar UKK med Nina Persson, Jesper Waldersten, Jolie Holland och mer!

Martin Hederos kommer till Uppsala med sin drömfemma – gör fem unika konserter på UKK under 2017.

Martin Hederos är en av landets mest anlitade och hyllade pianister och känd från band som The Soundtrack of Our Lives och flerfaldigt Grammisprisade Tonbruket. Nu får han fria tyglar att genomföra sina fem drömkonserter när Uppsala Konsert & Kongress drar igång initiativet Husockupanter där utvalda aktörer som får skapa unikt innehåll inne i huset.

Den 12 januari är det premiär – en konsert tillsammans med en av Hederos favoritmusiker, amerikanska Jolie Holland, som han aldrig tidigare mött. Andra konserten blir en releasekonsert för Hederos första riktiga soloskiva – Pianosolos – tillsammans med vännen, tecknaren och satirikern Jesper Waldersten som kommer att liveteckna under konsertens gång. I april är det dags för nummer tre i konsertserien tillsammans med sångerskan och kompositören Nina Persson och blåsarna i Linnékvintetten. Under hösten kommer ytterligare två projekt signerade Martin Hederos ta plats i huset. Ett som lutar sig mot Martins folkmusikbakgrund och ett annat som blir ett full-blown-back-to-the-rock-roots-gig.

Uppsala Konsert & Kongress fyller 10 år 2017 och firar detta med en mängd guldkantade evenemang och flera nya spännande satsningar. En av dessa är satsningen på Husockupanter, där Uppsala Konsert & Kongress låter ett antal noga utvalda aktörer inta huset. UKK bjuder in dem, låter dem inspireras av huset, rummens möjligheter och stöttar sedan dessa aktörer att förverkliga sina drömprojekt.

– Husockupant-satsningen ger möjligheter, utrymme och resurser till skapande krafter. Vi blåser på glöden, kan man säga. Tillbaka får vi unika konserter och evenemang som är skräddarsydda för vårt hus, säger Uppsala Konsert & Kongress VD och konstnärliga ledare Lena Åberg Frisk.

Först ut av dessa ockupanter är Martin Hederos som sätter ihop fem konserter under jubileumsåret 2017. Fem konserter med helt olika innehåll och uttryck.

– Jag kan helt ärligt säga att detta är mina första önskningar. Detta är de fem konserter som först kom upp i mitt huvud. Detta är de musiker och konstnärer jag ville jobba med i en drömvärld 2017 och nu händer det – om det inte faller ner en meteor på Uppsala, säger Martin Hederos. Det är svårt att jämföra med något annat man kan få göra som musiker. Stipendier är fantastiskt att få, men inget stipendie i världen hade kunnat ge mig möjligheten att engagera dessa musiker eller nyttja dessa fina rum att spela i. UKK skiljer sig från många andra kulturhus. Det finns en instrumentarsenal som är ganska unik, det finns rätt verktyg, och bra folk. Folk som fattar musik.

Få musiker besitter förmågan att kasta sig mellan roller, instrument, stilar och sammanhang som Martin Hederos gör. Från världsturnerande rocker i Soundtrack of Our Lives till progressiv jazzpianist i Tonbruket och magnifika orkesterdundret Fire! Orchestra, till flertalet uppmärksammade duoprojekt med namn som Mattias Hellberg och Sofia Karlsson.

* Husockupant – person utan formell besittningsrätt för en byggnad bosätter sig i den eller använder den varaktigt. I juridiken kallas detta ibland för ”besittningsrubbning” eller ”olaga intrång”. På UKK betyder det att en noga utvald person eller organisation får en nyckel, flyttar in i huset och inspireras av rummens möjligheter. Ett spännande, helt lagligt, intrång av kreativitet och utveckling.

________________________________________________________________

Martin skriver själv om konsertserien:

”När jag var i tidiga tonåren dagdrömde jag ofta om olika scenarion som skulle hända mig i mitt vuxna musikliv. Det kunde vara Melodifestivalen, att Mauro Scocco skulle ringa eller att jag skulle få sommarprata i Sveriges Radio. Jag kunde nästan exakt frammana känslan jag skulle få om det hände. Precis den känslan fick jag när Patric, Lena och Karin slog fast att jag skulle få genomföra ett äventyr på UKK. Känslan av att världen blev lite större och att allt är möjligt.

Detta är svårt jämföra med något annat man kan få göra som musiker. Stipendier är fantastiskt att få men inget stipendie i världen hade kunnat ge mig möjligheten att engagera dessa musiker eller nyttja dessa fina rum att spela i.

Svindelkänslan att kunna, i teorin, höra av sig till nästan vem som helst (jag fattade att Beyonce var för dyr) är svårslagen. Jag kan helt ärligt säga att detta är mina första önskningar. Detta är de fem konserter som först kom upp i mitt huvud. Detta är de musiker och konstnärer jag ville jobba med i en drömvärld 2017 och nu händer det – om det inte faller ner en meteor på Uppsala.

UKK har alltid känts som ett hus med högt till tak på alla sätt och det känns självklart på nåt sätt att detta händer just här. Det finns mycket jag vill berätta om var och en som ska vara med på detta, jag återkommer. Nu måste jag öva.”